來自冰河時期台灣茶葉是什麼滋味?台茶24號誕生！

2019-08-06 12:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣第一個本土原生茶誕生，而且是來自冰河時期樹種，被譽為台灣茶界的櫻花鉤吻鮭，茶改場場長蘇宗振表示，歷經19年孕育而成，紅茶入口甘甜，具有菇香、杏仁及咖啡的獨特香氣。

農委會茶業改良場今天首度發表來自冰河時期台灣原生茶樹培育出的「台茶24號」，茶改場場長蘇宗振表示，這是300到1000年前的台灣原生茶樹品種，被譽為台灣茶界的「櫻花鉤吻鮭」，具有菇蕈、杏仁及咖啡的獨特香氣，出自台東縣泰平山區，是目前台茶系列品種中，唯一純台灣原生山茶的茶樹品種。

蘇宗振表示，台茶24號品種得來不易，從2000年開始，台東分場就深入台東縣延平鄉泰平山區進行原生山茶調查與標記，經過扦插繁殖種植，並在台東分場茶樹育種母本區進行馴化栽培試驗，育種期間研究人員不斷探究山區原生茶樹種植於平地的可行性。

培育出台茶24號的人員之一、茶改場助理研究員余錦安表示，團隊攀上海拔將近1200公尺海拔的山上，尋找原生茶種，經過19年時間，通過各種試驗程序、單株選拔與一系列優良品系的比較試驗，終於成功培育成功。

茶改場強調，台茶24號不僅在外部形態與西部山茶不同，且在DNA層次上屬於不同分群，被歸為台灣山茶的一個變種，屬於冰河時期遺留下的植物，相當具有學術及保育上的意義與價值。

茶改場指出，台茶24號品種對茶樹病蟲害的抵抗性較強，在田間栽培管理上可以免除農藥殘留的困擾，擁有樹勢強壯、產量高、抗旱、抗寒及抗病蟲等優勢特色，採摘茶菁後所製作出的紅茶及綠茶風味獨特，紅茶具有類似菇蕈、杏仁及咖啡的香氣，綠茶則有柚香風味。

此外，茶改場表示，經化學成分分析顯示，台茶24號咖啡因的含量遠低於台茶18號及其他山茶品系，不易影響睡眠品質，嫩葉與老葉各含有高量的總游離胺基酸及較低的總兒茶素，有助於舒緩心情且口感較不苦澀。

茶改場表示，24號茶葉獨特的風味被視為未來市場發展看好的「潛力股」，茶改場將繼續著手申請台茶24號的品種權，繼而進行技轉作業，首先將以花東地區做為主要推廣種植區。

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