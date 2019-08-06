新北自行車隧道路網成形 騎鐵馬體驗「一錢鑽九孔」

2019-08-06 12:53

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府著手開通猴硐的舊三貂嶺隧道、三瓜子隧道闢建自行車道，串連至牡丹鐵路隧道，該工程預計2021年1月完工，今天市長侯友宜到場勘查，期許結合鐵路、鐵馬旅遊的「青春山海線」低碳旅行，找回瑞芳、雙溪昔日風華，居民也開心說：「美夢成真了！」

日治時期的台鐵舊宜蘭線鐵路，在瑞芳到雙溪間共有九座隧道，是宜蘭線隧道最密集的路段，當時只要一元日幣的車票，即可通過九座隧道抵達兩地，「一錢鑽九孔」俗諺由此而來。

瑞芳區目前已有瑞芳火車站到員山第一、二、三隧道的「三也磅空」，以及猴硐隧道自行車道；雙溪區也可從火車站租借單車，繞騎全區景點或往平溪、貢寮及牡丹，但猴硐經三貂嶺至雙溪牡丹的最後一里路，因為舊三貂嶺隧道、三瓜子隧道「卡住」了。

這兩座隧道當年開闢時，日治時期總督在牌匾題字「至誠動天地」、「萬方輻輳」，形容開挖隧道的浩大艱辛，後來配合新建的雙軌隧道通車，於1984年停駛封閉，廢棄荒廢多年、雜草蔓生。

當地三貂里長連建昌說，地方居民從前縣長周鍚瑋時代，就爭取把舊隧道改為自行車道，串連猴硐與牡丹路網，還可銜接基隆、汐止及福隆，會是北台灣最美麗的黑金礦村鐵馬路線。

侯友宜上任後著手推動該工程，侯友宜表示，舊隧道承載著煤礦產業、北宜鐵路發展的旅客記憶，環繞四周，還留下舊有礦坑、洗煤場等遺址，市府開闢自行車道把瑞芳與雙溪兩地串聯起來，非但作為觀光旅遊勝地，更能讓民眾親身體驗歷史活教材。

工務局表示，該工程位於台鐵宜蘭縣與平溪線的分岔點，往東經宜蘭線連往以海洋遊憩為主軸的貢寮東北角行程，往西則經平溪線停靠別具風味的基隆河煤礦鐵路觀光軸，兩大遊憩主軸是目前很受民眾喜愛的旅遊行程，自行車道完工後可強化連結猴硐至三貂嶺與牡丹至貢寮兩大遊憩主軸，進而活化山城聚落。

負責施作的新建工程處指出，三貂嶺自行車道工程將採兩階段進行，目前第1階段已開工，修繕國軍橋隧連房舍空間，改建為自行車休憩站，提供遊客駐足、休憩、解說導覽訊息使用，並在隧道口花園廣場前牆面布設歷史導覽解說資訊，讓遊客了解隧道的發展歷程。

第2階段為自行車道主體工程，起點由牡丹車站出發，經過休憩站後，再穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道到三貂嶺，總長約3.15公里，經費約2億元，預計在2021年1月完工。

工務局表示，近年來瑞芳和雙溪地區低碳輕旅行興盛遊客也愈來愈多漸增，這兩區在地理上雖然咫尺相鄰，卻受地形阻隔難繫，希望透過開闢自行車道，串連附近景點，騎乘鐵馬也可沿路欣賞許多自然天成尚未開發的美景，縱情於山間小路，雲淡風輕好不愜意，豐富旅行趣味。

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