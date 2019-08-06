「全國最大里」解除登革熱社區監測 南市府：歡迎來漫遊

2019-08-06 11:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府登革熱防治中心為防治疫情，持續不斷社區監測，在連續31天無新增本土病例後，於8月6日凌晨零時後解除曾在7月一度爆紅、曾是「全國最大里」的中西區開山里與東區大同里、東門里的社區監測。

登革熱防治中心表示，8月6日深夜24時以後可望解除南區大恩里的社區監測，之後安南區理想里、左鎮區榮和里、新化區知義里、東區崇德里、忠孝里及崇明里、南區興農里等7里，也可望陸續解除社區監測。

7月9日中午因疾管署誤傳疫情手機簡訊，使得南市中西區開山里一夕爆紅，網友調侃整個台灣都是開山里、這里成了全國最大里，全國各縣市民眾都在問「開山里在哪裡？」出現疫情的開山里，在公私部門協力有效防治登革熱，1個月來無新增本土病例，終於解除社區監測。

市府與防治中心表示，大家可以利用暑假相揪來漫遊開山里，早餐有肉燥飯、魚肚湯及肉、菜粽；中午點上不軟爛的炒鱔魚麵，再嚐嚐不吃會後悔的古早味冰棒當甜點；晚餐可吃個清爽的圓環陽春麵加滷味、牛肉湯等，最後別忘了天然無添加人工物料的手工優格，自用送禮兩相宜。但沉浸在美食之旅當下，仍請注意做好防曬及防蚊措施。

防治中心說，台南市近期午後仍有瞬間大雨發生，民眾要持續整理巡視家園，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器（點），且勿隨意丟棄保特瓶、飲料杯等積水容器，才能避免孳生病媒蚊。相關資訊可至南市府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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