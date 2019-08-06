紙風車取消演出被罵翻 南陽國小很無辜

2019-08-06 10:24

〔記者歐素美／台中報導〕紙風車劇團因不滿台中市政府刁難，取消8月10日及11日至豐原區南陽國小及西屯區永安國小的演出，大批民眾打電話到南陽國小，責怪校方，讓教職員電話接到手軟，校方因此在學校臉書網頁表示「紙風車因其他場次原因取消演出」，又引來論戰；還好紙風車發表聲明指出「取消演出，非關南陽國小」，校方表示，今天上午已未再接到民眾抱怨或責怪電話。

南陽國小校長楊朝銘表示，昨天下午大批民眾打電話到學校，責怪校方為何不配合紙風車的演出，讓楊朝銘覺得很無辜，他表示，校方一直很歡迎紙風車，不但為了紙風車的演出，特別割除校園雜草，也在校門口懸掛布條歡迎，從來沒有不配合或刁難，到現在還是很歡迎紙風車到校演出。

為了澄清校方立場，學校也在學校臉書網頁澄清，表示「紙風車因其他場次原因取消演出」。結果又引來雙方論戰，有人質疑「明明是市政府阻撓，不要推給什麼其他場次原因」，也有人說「從頭只看到劇團自己說被打壓，讓人一頭霧水」。

連南陽國小總務主任也忍不住跳出來澄清說，該校並未收到上級任何阻撓的指示或公函，發此文是針對紙風車劇團FB活動取消説明釐清事實，學校很單純的考量提供孩子們一個欣賞好的表演而已，自始至終全力配合，不清楚劇團在那邊受了委屈，但是在南陽國小絶對沒有，「希望家長了解原因，不要再打電話對學校的行政人員苛責咆哮，我們真的是無辜的，請體諒」。

市議員謝志忠也po出紙風車的臉書聲明緩頰：紙風車文教基金會對於造成學校整天的電話騷擾，以及學校家長看到媒體報導所產生的不解，深感抱歉！紙風車本週取消和台中孩子們的約定，非關 南陽國小 和這13年來一起為台灣孩子努力的大人，

是劇團遭台中市府「非行政中立」刁難，而做出不得已的決定。

謝志忠說，據其所知，南陽國小很歡迎紙風車劇團，甚至積極一些準備工作，也提早除草，以利活動的進行。

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