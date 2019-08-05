高雄愛玉剩下不到2成 中央今公告災害救助

2019-08-05 23:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年因氣候異常，5至7月經常下雨，連台灣特有種愛玉也減產，尤以桃源區最嚴重，產量剩下不到2成，首次爭取天然災害救助，中央今正式公告核定，協助農民減少損失。

市府農業局表示，高雄是愛玉的主要產區，種植面積212公頃，僅次於嘉義縣230公頃，尤以桃源區160公頃，種植規模高居全市之冠，主打大自然的產物，完全不使用農藥，深受消費者喜愛。

今年雖然沒有颱風，但氣候異常嚴重，自5月起連續下雨，愛玉正值萌果期，桃源區復興測站5月測得累積降雨量927毫米，比去年同期的106毫米，增加高達8.7倍。

桃源區公所指出，農民栽培管理方式不變，但連續下雨造成愛玉小蜂授粉困難，好不容易結成的果實，也因降雨持續達7月下旬，接連出現嚴重落果，甚至成為空包彈，整體產量不到2成。

有農民種植1.6甲土地，卻因連續下雨，造成愛玉掉滿地，產量剩下不到1成，直呼欲哭無淚；高姓農民種植愛玉30多年，從來沒有這麼慘過，爭取天然災害救助，希望政府幫忙行銷農產品，協助農民渡過難關。

農委會今公告天然災害現金救助，農業局請農民儘速向區公所申辦現金救助，需低利貸款者請至農會辦理申請；值得一提的是，愛玉正值採收期，卻面臨大減產困境，產地價每斤600至800元，今年物以稀為貴，價格恐持續上漲。

農業局指出，近年受極端氣候影響，為確保愛玉授粉完全，建議每4到6株母株，搭配1株公株，有效穩定愛玉產量；並加強認識採後處理及選別技巧，提升愛玉生產及品質。

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