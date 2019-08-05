女兒反鎖躲廁所玩水 爸爸緊張開門差點暈倒 網友笑翻

2019-08-05 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，許多人會想盡辦法清涼一下，有網友在網路po文表示，他的小女兒在夏天時總會想盡辦法玩水讓他防不勝防，有一天大女兒跟他說小女兒把自己反鎖在廁所內，要他趕快過來查看，當他開門時看到女兒一屁股坐在馬桶內，正在玩馬桶水，讓他感到相當崩潰，網友看到貼文後也感同身受，說以後爸爸刷馬桶要更認真了。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」po出1張照片，可以從照片中看到1名清純可愛的小女孩正在廁所玩耍，但她玩耍的地方卻是在白色的馬桶內，讓人覺得有點驚悚，原po在貼文中崩潰表示，自己小女兒在夏天就會打開水龍頭把自己淋得一身濕，結果有天大女兒很緊張說妹妹把自己反鎖在廁所內，他趕緊開門查看，結果看到她在馬桶內玩水玩得不亦樂乎，害他差點昏倒，並慶幸自己每天都會洗廁所。

網友看見貼文後紛紛留言「這故事跟老爸說以後刷馬桶要更認真了」、「危險！萬一馬桶強度不夠強破裂，那就GG」、「水性這麼好，栽培一下可以參加奧運」、「認命吧，買個充氣泳池給他玩，約法三章」，也有家長分享自己的崩潰育兒經「我兒子手去扶馬桶我就不行了……我覺得馬桶是個很髒的東西」、「跟我女鵝（兒）一樣，拿馬桶的水洗臉，我快昏倒了」、「我女兒都兩隻手下去攪馬桶水」。

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