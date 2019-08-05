育兒津貼申辦人潮湧公所 每日約20位家長「白跑一趟」

2019-08-05 22:49

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市自8月1日起，配合中央政策發放2至4歲育兒津貼，符合資格的家長可至全市各區公所申請，開放申請3天以來，桃園市各區公所申請人潮不斷，但每天仍約有20位家長，因為搞不清楚申辦資格而被「請回」，公所人員提醒，家長到公所申辦前，應確認是否符合申辦資格，免得「白跑一趟」。

公所提醒，教育部政策補助對象為就讀私幼或未就學之我國籍2至4歲幼兒（實際年齡滿2歲至未滿學齡5歲），且符合「未正在領取照顧該名幼兒的育嬰留職停薪津貼」及「未達家庭綜合所得稅率20%」（父母年收未達121萬元）條件，每人每月可領取育兒津貼2500元，第3胎（含）以上子女，每人每月加發1000元。

桃園市人口數均突破40萬人的桃園及中壢區，這3天累計下來，分別有逾2000位及近2000位家長提出育兒津貼申請，年輕家庭多的蘆竹區，也有近800位家長前往公所申辦；蘆竹區公所社會課長范素梅表示，公所人員收件後，第一步會先以人工方式進行審查，向家長確認幼兒年齡是否符合申辦資格、是否就讀私立幼兒園以及家長是否領有留職停薪津貼等，平均約有10位家長因不合標準而白跑一趟。

桃園區公所社會課長潘秋季表示，這3天平均每天都有超過700位家長到公所申辦育兒津貼，由於作業系統今天才開放上網登錄，公所人員會先受理收件，待資料登入系統後，才知道申請者是否符合資格。

區公所表示，幼兒實際年齡滿2歲、當月還領有衛福部發放的0至2歲育兒津貼者，以及正在領取本市津貼、家中幼兒滿2歲未滿3歲（2016年8月1日至2017年6月30日間出生）的家長，均不用跑區公所重新申請。

不過，若正在請領「桃園市育兒津貼」的幼兒為2至3歲的第3胎子女，家長就必須在8月1日起，前往全市各區公所社會課申請「中央2至4歲育兒津貼」。

此外，全市目前約有43000多名滿3歲的幼兒，處於沒有領取育兒津貼的「空窗期」，家長也可至區公所申請「中央2至4歲育兒津貼」。如有相關申請問題，可撥打教育局辦理育兒津貼專線：（03）335-8442或（03）332-2101轉7584～7588，或幼兒戶籍地的區公所社會課。

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