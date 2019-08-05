電動汽機車減空污 汰舊換新補助多

2019-08-05 23:12

〔記者羅綺／台北報導〕近來空氣品質備受矚目，行政院為改善空氣污染問題，擴大實施「空氣污染防制行動方案」，陸續推出電動計程車、電動大客車、電動機車補助，鼓勵民眾汰舊換新。環保署也研擬於明年提供排放標準1到4期的老舊燃油機車的汰換補助，換成重型電動機車或最新環保標準的七期燃油機車，重型每輛可領5000元、輕型機車可領3000元。

行政院106年通過「空氣污染防制行動方案」，目標於2019年達成空污紅害減半、2030年新購公務車輛及公共運輸大巴士全面電動化、2035年新售機車全面電動化、2040年新售汽車全面電動化等。隨著大眾對空汙的重視提高，包括交通部、環保署、各縣市政府、經濟部工業局也都紛紛祭出汰舊補助。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕指出，目前環保署研擬於明年提供老舊二行程機車的汰換補助，換成重型電動機車、最新環保標準的七期重型燃油機車，每輛可領5千元、輕型電動機車可領3千元。但受限於預算，補助金額採逐年遞減，到了後年重型和輕型電動機車補助將分別為3千和1千元。

另外，交通部7月底拍板「公路公共運輸補助電動化大客車作業要點」後，預計電動公車補助最快將於9月上路。根據作業要點內容，軸距逾4公尺的甲類大客車最高每輛車補助新台幣333.8萬元、乙類最高260萬元。

若電動車運用績效良好，還有最高200萬元績效補助獎金；且補助對象除了市區公車外，也包括國道及公路客運。蔡孟裕對此表示，環保署也將提供每輛電動公車補助50萬元補助。

今年6月交通部的3年計程車汰舊換新補助計畫也開始上路，每輛燃油計程車補助金額為新台幣15萬元、油電混合車25萬元、電動車35萬元。3年補助經費約新台幣18億元，預計今年將補助5000輛，明年補助4000輛，110年補助3000輛，預計將共1萬2000輛計程車受惠。

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