竹市光武國中「探網取霧」 奪全國科展地球科學科冠軍

2019-08-05 16:52

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市團隊參加第59屆中小學全國科展，有6件作品參賽，4件作品獲獎，其中光武國中以「探網取霧」的研究主題探討影響捕霧網集水特性受到大會肯定，獲國中組地球科學科第一名，其他則獲佳作等獎項，學生從國中到國小都有，表現優異。

市府教育處表示，竹市在5月舉辦市轄的科展選拔，選出光武國中、光華國中、東園國小、香山國小、康橋國小等6件作品代表竹市參與全國科展，結果有4件作品獲獎，包括光武國中「探網取霧－影響捕霧網集水特性之探討與應用」獲地球科學第1名、光華國中「循環不息」獲數學科佳作、光華國中「天龍八步— 利用足底壓力，製作偵測內八或外八姿勢的穿戴式」獲生活與應用科學佳作，東園國小「多功能水上 iRobot −遠端水質監測與垃圾搜集」則獲團隊合作獎。

其中光武國中學生段奕鳴第一次參加科展，準備一年多的作品，還曾半夜1點多外出買零件，進行研究。另學生李承穎和王子宸也說剛開始做科展，進度很慢，常留校做實驗到很晚，還曾被校園警衛趕出校園，只因留太晚了。

另東園國小科展作品，以掃地機器人為發想主題，以Arduino設計程式，結合機電完成「水上掃地機器人」，期盼透過研究主題改善學校周邊汀甫圳的漂浮垃圾。學生廖衡也說常做到半夜，讓人印象深刻，且透過老師的指導，讓他們完成作，是很棒的體驗。

市府教育處表示，竹市已有培英、虎林2所國中自造教育中心，進行國中小學奧林匹亞競賽、專題式科展及創客博覽會，也與清華大學、宏碁公司合作，啟動清華STEAM學校的跨域整合課程，就是期許讓科學教育扎根，讓學生面對新課綱，有充足的能力與學習力。

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