《衛武營小時光》 本月推歌仔戲爆笑劇、喜劇、豎琴演奏

2019-08-05 10:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心每週三推出《衛武營小時光》，本月有卡米地喜劇俱樂部帶來喜劇有限公司、蘇珮卿豎琴演奏、江明龍歌仔戲爆笑劇之神仙受難記，民眾花150元，利用午後、晚間，欣賞1小時表演，享受輕鬆、愜意的小時光。

《衛武營小時光》號稱「輕製作」系列，推出節目內容多元有特色，本月14日由華語圈首家以喜劇作為主軸的展演場地與製作單位卡米地喜劇俱樂部帶來12週年作品《喜劇有限公司》。

卡米地喜劇俱樂部帶給觀眾綜合東西方樂趣的表演俱樂部，如脫口秀、短劇、歌舞、魔術、新式相聲及即興劇，這次帶來是短劇演出，邀請觀眾一起享樂。

亞洲獨一無二的豎琴創作歌手蘇珮卿將於21日帶來演奏，她擅於運用電豎琴及效果器，融合印度音樂、爵士、搖滾、EDM等元素，以豎琴與搖滾樂團混搭，大膽開創國際觀的音樂。

歌仔戲狂人江明龍繼為衛武營國家藝術中心開幕季特展「歌仔時光機-搬活戲」締造30萬的觀展人次後，再一次企圖將歌仔戲解構，與明華園天字團當家丑角陳進興、當家小旦孫詩雯以互動玩戲、現場即興的方式，共創歌仔戲亂打秀「神仙受難記」，將於28日登場，是一部適合闔家共賞，輕鬆詼諧的歌仔戲爆笑劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法