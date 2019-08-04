U-12世界盃少棒賽圓滿落幕 黃偉哲：2年後會更好

2019-08-04 23:44

〔記者劉婉君／台南報導〕U-12世界盃少棒賽今天落幕，台灣隊擊敗強敵日本隊，成功將冠軍盃留在台灣，也是睽違8年的冠軍，台南市長黃偉哲除了感到興奮，也表示2年後的U-12世界盃會辦得更好。

今晚的台日冠軍戰吸引滿場觀眾進場加油，台灣隊奪勝的瞬間，現場歡聲雷動，閉幕典禮上，只要台灣小將領獎的時刻，就可聽到震耳的歡呼聲，更有不少觀眾揮舞國旗。

當播放冠軍隊伍國歌時，雖然升起的是中華奧會的會旗及會歌，但現場大螢幕數度帶到觀眾席的國旗。

黃偉哲說，今天是很興奮的一晚，以主辦城市的立場來說，辦了一場很成功的賽事，而從球迷的立場，則覺得很榮耀，台灣小將們把金盃留下來了，非常以他們為榮。

黃偉哲指出，此次賽事是亞太國際棒球訓練中心第一次啟用，未來場地會做得更好、賽程會安排得更好，還有努力的空間，會把壞的改進、好的留下來，希望2年後辦得更好。

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