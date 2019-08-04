號召千人跑來3千人淨灘 清除14.4噸垃圾還有中國大型浮標

2019-08-04 23:51

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕環保團體「RE-THINK 重新思考」，日前在網路發起「2019環島淨灘」活動，並於3日在觀音海水浴場舉辦「台客劇場 x ReThink電音淨灘派對」，原僅預計號召千人的活動，當天竟湧入約3000位民眾，不畏逼近40度的豔陽，自發性前往挽袖撿垃圾，把觀音海灘擠得不輸週年慶人潮。

據主辦單位統計，淨灘從下午3點開始至下午5點結束，共清除1萬4450公斤（約14.4噸）垃圾，成效驚人，也創下台灣單場淨灘影響力紀錄；此次活動發起人、RE-THINK 重新思考環境教育協會創辦人黃之揚指出，該協會2013年起發起暑期的環台大淨灘，經幾年下來，已舉辦近200場淨灘活動，號召逾2萬5000人、清理台灣海灘超過7萬5000公斤的垃圾，這次活動清出的垃圾量，相當於一年的清理量。

黃之揚表示，這次清出的垃圾多為大型漁網、繩子等，特別的是，有一輛7成新的摩托車，以及一個大小和垃圾車差不多、從中國飄過來的大型浮標，他表示，眾人齊力花費了約20分鐘才把浮標丟進垃圾車。

「協助辦理淨灘10幾年，沒看過你們這麼會撿的！」黃之揚說，活動結束後，協助清運垃圾的桃園市環境清潔稽查大隊觀音區中隊隊員，對於這次淨灘的成果也表達讚嘆，大讚「年輕人真的太厲害了，要靠你們年輕人」，他也針對潔隊員大哥們在3、4個小時內不斷將垃圾送上車，甚至還因此差點中暑，表達感謝之意。

對於這次活動能引起民眾響應，黃之揚則說，多虧有50萬粉絲的「台客劇場」具有強大號召力，同時協會也串聯「雪莉不要鬧」、「金魚腦」等環保界的Youtuber，以及贊助單位星展銀行，也號召旗下200位員工幫忙，連蘇打綠團長阿福也低調地默默到場。

另，黃之揚認為，清出很多垃圾是好事，但同時也代表大家到底製造了多少問題，他表示淨灘只是很基本的活動，環境議題還是要從根本改變跟教育民眾，盼能有更多民眾一同關注環境議題。

桃園市環境清潔稽查大隊表示，此次清出的14.4噸垃圾，其中資收物占1.3噸，多為塑膠瓶罐跟碎片、輪胎及玻璃瓶等；也有參與淨灘的桃園市政府環境保護局人員表示，現場的垃圾大多都被沙子掩蓋住，但民眾見狀並不氣餒，有的人是徒手直接開挖，有的人則是利用廢木頭，拚命把沙子裡的垃圾挖出，甚至有人撿到沒得撿，還跑進防風林裡挖垃圾，相當佩服這群熱血民眾。

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