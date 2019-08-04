60年老雞油樹被貼移除公告 居民：救救這棵樹！

2019-08-04 23:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市東區東光路二段有一棵超過60年的台灣原生種雞油老樹，因有住戶反映妨礙交通及影響側溝，市府工務局在樹幹張貼公告，要求於8月30日前自行移除，民眾憂心老樹被砍，質疑在紅線外的路樹有何妨礙交通，「請大家救救這棵樹！」

民眾並向台南社大反映，希望能為老樹請命，並質疑同樣2棵樹，都位在紅線外，為何一棵要砍，一棵就不用砍，質疑標準何在？希望市府刀下留樹。

市民表示，這棵雞油樹為台灣原生種，樹齡已超過60年，種在道路的紅線內，是一棵很漂亮的路樹，它生長很慢，如今已長得這4、5層樓了，只因有人不喜歡樹，竟編織理由，要把它砍除，「請大家救救這棵樹！」

一名張姓市民說，「一只公文說私種及妨礙交通，就要來砍掉，老樹何罪啊！紅線外的路樹有何妨礙交通，只有野蠻的國家才會如此做。我們是野蠻國家嗎？」在這棵雞油樹的旁邊也有一棵樟樹行道樹，因為是公家種植的，就沒妨礙交通，其標準令人不解。

社大環境小組研究員晁瑞光表示，這2棵樹看起來都長得很好，如果因有人不喜歡樹就要移除，實在有點可惜。建議市府應就該樹的問題進行溝通解決，不應以二分法，有人不喜歡樹就要砍樹。

工務局則表示，該樹木為私人種植並非市政府列管樹木，因民眾反映並經相關單位會勘會影響道路及側溝，因此公告周知行為人於8月30日前自行處理，屆期如無人認領，將依「道路既有非列管樹木處理流程」辦理。

工務局說，因住戶對修剪及保留都有不同看法，所以對私樹部份，先進行公告後，再研議後面的處理方式。

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