台灣漫畫業者引頸盼英雄 都認為關鍵是這個...

2019-08-04 22:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕正在台北世貿一館舉辦的漫畫博覽會今年已是第20屆，業者希望透過這類行銷活動炒熱動漫市場，但發現，近年來動漫紙本銷量下滑，且多數是國外作品，台灣本土產的動漫寥寥可數，有人認為，環境、市場跟歐美、日韓不同，除了引頸期盼台漫出現「救世主」，也籲政府協助整合跨界發展，不要雨露均霑，而是鎖定潛力作品集中資源大力推廣，才能與國外抗衡。

中華動漫出版同業協進會理事長黃詠雪表示，動漫整體產業在全世界都面臨同樣問題，就是紙本銷量持續下滑，如日本漫畫出版連續11年下滑，台灣高齡化下，紙本銷售備受考驗，需重新定義「出版」及「漫畫」等。

黃詠雪認為，動漫營利不外3種，廣告、商品、版權，在經營上則有2條路，經營「原創」或收購「代理」，分析動漫大國，如美國漫威就採巨大資本額的商業化經營，一手包辦拍電影、賣書、商品、授權、廣告、展覽等，透過IP建立起整個王國及宇宙。

日本則是具備完整產業鏈，黃詠雪表示，以漫畫、輕小說為基底，只要鎖定好的IP，就成立該部作品的「委員會」，將其未來適合路線等發展規劃好，不只書籍、動畫，甚至精品、玩具公仔等，委員會中有各界投資者，彼此出資、依比例分潤，出版社不用負擔太高風險。

韓國方面，黃詠雪認為是台灣可參考案例，韓政府成立漫畫影像振興院，傾全國之力，大量投資動漫，更鎖定目標「手機漫畫」，加上動畫3D人才加持，最後成功扭轉過去日漫充斥的局面，引發韓漫風潮，吹向影視、吹向國際。

但黃詠雪分析，台灣特性容易吸收外來文化，多元是特色，但在原創上也成了弱點，認為台漫發展需要「重點」，建議文化部金漫獎不要僅止於頒獎，應鎖定潛力作品大力扶持，1年支持1個，一旦有天某個IP在市場成功，業界看見自會跟隨支持台漫。

曼迪傳播副總金啟華也說，代理國外漫畫是不歸路，必須看人臉色，時間到或遭中斷授權也沒轍，但台灣現階段台漫作品的商業程度仍不構，且沒有市場、就沒有其他發展，強調「影視化」是關鍵，不論小說或漫畫皆然。

金啟華分析，台灣漫畫必須有「英雄」、「救世主」出現，必須強大到可跨足動畫、遊戲、影視等領域，重點是不能賠錢，重申動漫出版或代理業者，也願支持台灣IP，小賠可以，卻無法承受巨大虧損，如電影一部1千萬還算小的門檻，電視劇、影集一部20集虧1、2億元，業界難有大公司願承擔。

金啟華同樣指出，政府在動漫產業的補助與規劃上，採「雨露均霑」，因此難培植出強大IP；在人才方面也是各學校的學子自行出國比賽得獎，台灣才回頭稱讚「台灣之光」，卻未協助這些默默耕耘的學生乃至漫畫作家出名前的苦，至於得獎獎金，也只是提供3個月、半年的生活費，用完就沒了。

金啟華建議，應視著延續台漫原創作品的生命力，政府可整合串聯各產業，而台灣現階段畫漫畫的功力不錯，但缺乏「腳本」撰寫，再度重申，應著重讓這些作品動畫化、影視化、遊戲化、真人化等等，打開知名度後，業界周邊切入，建立營利模式，才能讓整體產業活絡、蓬勃發展起來，最終使台灣原創IP闖入國際舞台，發光發熱。

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