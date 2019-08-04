台1線高屏大橋屏東端 明起道路施工

2019-08-04 15:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕台1線高屏大橋屏東端到頭前溪橋明天起開始進行道路刨鋪工程，採取半半施工，預計施工12天，駕駛人多加注意。

公路總局第三區養護工程處表示，台1線施工的地段392k+400~393k+900，也就是從高屏大橋屏東端到頭前溪橋前段，採取單線半半施工通行，施工時間從明天（5日）起到16日止，共計12天，施工時間從上午的8點到晚上的8點，由於遇到上、下班時間，在車道縮減下有可能塞車，駕駛人應該多加注意，提早或改道通行。

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