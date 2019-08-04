今悶熱高溫上看35度 午後留意局部雷陣雨

2019-08-04 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日天氣跟昨天類似，大多為多雲到晴，留意午後短暫雷陣雨，南部地區及中部以北部山區雨勢較明顯，此外由於環境風場偏東風，迎風面的東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。溫度方面，各地高溫約33至35度，紫外線指數偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

沿海留意長浪及年度大潮

今天南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的可能，適逢大潮及長浪影響基隆北海岸易有突發性大浪發生的機會，海邊活動請注意安全。

特別提醒，今天適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

第8號颱風范斯高今天凌晨2時距離臺北東方2340公里，未來往西北方向朝日本九州方向移動，暫時對臺灣無影響；此外，菲律賓東方1300公里海面上有一熱帶性低氣壓，向北緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢，請多留意氣象局發布的最新資訊。

空氣品質部分，今日北部、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，編號第8號颱風范斯高，未來將朝日本南部一帶移動，預計下週一、下週二接近日本九州一帶，對於臺灣的天氣沒有直接影響；未來一週在南海至菲律賓東方海面仍為低壓帶環境，其內可能有熱帶擾動發展，只是熱帶擾動發展起來的時間點及確切位置仍具不確定。

下週一至下週六（5日至10日）各地大多為多雲到晴，留意午後短暫雷陣雨的天氣，其中南部地區及中部以北部山區雨勢較明顯；除了留意午後熱對流發展外，下週一至下週三環境風場偏東風，迎風面的東半部及恆春半島偶也有局部短暫陣雨；下週四東北部地區亦有局部短暫陣雨；下週五、下週六環境風場逐漸轉偏南風或西南風，南部及東南部地區水氣增多、有局部短暫陣雨。

此外，下週一、下週二臺灣南部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區仍有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 34 27 ~ 32 27 ~ 33

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