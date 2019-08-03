烘焙坊感謝十方辦義賣 早產腦麻兒喊「辛苦了」萌翻

2019-08-03 21:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「爸爸辛苦了、媽媽辛苦了、阿伯辛苦了…辛苦了」，台灣最美的風景！台中北屯一家烘焙坊在上月底舉行一日義賣，原來麵包店老闆4歲兒子查理早產造成腦性麻痺，到十方啟能中心早療2年多後能站、能對話，進步許多，店家感謝十方照，讓他們能開店圓夢、一邊照顧孩子，特別精選招牌麵包與糕點義賣回饋，而當天義賣所得超過8萬元，不扣成本全數捐出，老闆也將大人趕做麵包，查理在旁喊「辛苦了」模樣懂事可愛，爸媽拍下影片放上網表達感謝之意，感動許多人。

烘焙坊侯姓老闆說，二兒子查理7個半月就早產，呼吸窘迫造成腦部缺氧，罹患腦性麻痺，當時自己只是普通上班族，差點負擔不起復健費用，查理1歲10個月到十方中心以前，只會趴在地上、不會說話，現在進步許多，已經會站立、對話，也能自己吃飯。

義賣前一晚，夫妻倆和麵包師傅、員工忙趕工到隔天凌晨，準備比平常多2、3倍的麵包與蛋糕，查理不會做麵包的，就喊「爸爸辛苦了、媽媽辛苦了、阿伯辛苦了、阿姨辛苦了！」一一唱名感謝，侯老闆說，查理身心障礙，但是都知道大家在幫他，讓人很感動，影片放上網後，網友一片讚聲，直說查理好可愛、令人開心的孩子、加油！

義賣當天民眾買麵包更是踴越，小小店面川流不息，不少人買2百元捐2千元、相揪同事團購，一買就是3、4千、有的甚至將家中零錢罐整罐捐出，有好幾千元，還有顧客來當外送員，侯老闆和員工也拚命加做麵包，而十方烘焙班的學員來幫忙時動作較慢，顧客也耐心等候，讓人看到台灣人心最美的一面。

侯老闆說，義賣當天麵包糕點全都賣光光，收入全不經收銀機、不扣除成本，全都投入捐款箱，總共捐出8萬2505元，是平常營業的5倍以上，十方募款讓他們很驚喜，感謝民眾的愛心，現在也持續義賣店內自製的有機豆漿等飲品，希望能湊足10萬讓十方中心更圓滿，未來也會再辦義賣。

侯老闆說，查理到十方中心，接受全能的復健，夫妻較無後顧之憂，終於能圓夢開烘焙坊，特別以2個兒子的英文名字威利與查理取做店名，他說，十方為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，75名大小學員有3分之1是弱勢中的弱勢，家暴、隔代教養、受保護個案，地點也在市交郊等原因較少受到觀注等原因，募款直直落，要一起盡心力幫忙。

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