金鐘紅毯主持人劉傑中現身台南 分享英語學習心法

2019-08-03 20:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕鼓勵青少年及成人提升英語力，台南市政府第二官方語言專案辦公室邀請素有金鐘紅毯「零負評」主持人劉傑中現身台南英語閱讀季講座，分享自小學習英語的過程與心法。

劉傑中自爆，坊間傳聞他自小在加拿大長大，而認為他的英語能力是理所當然，但其實他自幼在花蓮鄉下長大，受到外籍教師的啟蒙，在無壓力的環境學英文，才對英文產生極大興趣。

他強調「英語，是拿來用的」，鼓勵家長為孩子營造快樂的學習環境，而非重視英文成績。他也建議，在經濟狀況許可下，可多安排國外自助旅行，從點餐、坐車等生活經驗慢慢累積，久了自然有開口講英文的勇氣了。

劉傑中說，因為雙語優勢及主持經驗，順利接下紅毯雙語主持人、旅遊節目等工作機會，最重要的心法就是要打造快樂、無壓力的學習環境，只要具備雙語能力，在全球化競爭激烈的時代，一定會有派上用場的機會。

南市第二官方語言專案辦公室（簡稱二官辦）表示，劉傑中曾在金馬獎、金鐘獎紅毯主持，贏得「紅毯主持專業戶」的美名，因中英文相當流利，也是許多英語學習者夢寐以求的目標，因此今年邀請劉傑中擔任英語閱讀季推廣大使，希望透過藝人的知名度，推廣民眾英語力，而這次也是劉傑中首次在南部辦理講座，反應熱烈。

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