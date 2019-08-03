夫婦駕獨木舟浪漫遊「夫妻石」 不知闖禁區恐挨罰5萬

2019-08-03 17:36

〔記者林嘉東／新北報導〕江姓夫婦今天近午頂著烈日，與太太共乘一艘獨木舟，違規在新北市金山區著名景點「燭台雙嶼」海域戲水，直到被海巡人員叫上岸，得知最重將被處以5萬元罰鍰，嚇到直呼：「下次再也不敢來了！」

今天近午11時許，海巡署第二岸巡隊磺港安檢所守望人員發現有民眾駕駛獨木舟，違規進入獅頭山岬角燭台雙嶼海域，立即回報第二巡防區人員前往查緝。

海巡人員指出，這一對來自桃園的40多歲江姓夫婦，駕著獨木舟在公告禁止的獅頭山岬角燭台雙嶼海域戲水；經海巡人員制止後，從下水地點金青沙灘上岸。

海巡人員告知江姓夫婦，燭台雙嶼海域是北海岸及觀音山國家風景區管理處公告禁止從事水域遊憩活動的海域，依發展觀光條例規定，違者可以處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

海巡人員說，高約60公尺的燭台雙嶼，原是金山岬的一部分，因海水及風不斷地侵蝕，與岬角分開，形成兩座海石柱形的礁石，外形像兩座燭台，所以被稱為「燭台雙嶼」，又稱「夫妻石」。

第二岸巡隊呼籲遊客戲水前，請注意相關公告事項及維護自身安全，民眾若發現違規情事，請撥打海巡署「118免費報案專線」報案。

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