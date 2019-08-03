剪髮達人新住民李拉雀薇 說繪本引童笑呵呵

2019-08-03 14:42

〔記者何玉華／新北報導〕曾當選新北市模範母親的泰國新住民李拉雀薇，3日到新北市玩具銀行導讀泰國知名的繪本故事「蜜蜂吃蜂蜜」和「公雞與鑽石」，還帶來泰國童玩，並教現場小朋友簡單的泰國問候語「三碗低卡」及童謠，小朋友學著說唱「三碗豬腳、我餓我餓！」，現場互動趣味橫生。

三重新住民家庭服務中心主任楊巧雯說，新住民女性從異國到台灣落地生根，克服語言、文化等隔閡融入台灣社會，追尋自已的夢想，創造自已的價值，為了讓各界看到新住民姊妹的力量，因此舉辦系列活動特展，除了剪髮達人李拉雀薇說故事，還有16日「小小安格隆樂團」及9月19日「頭皮護理保養與編髮體驗」，都由新住民擔任主講。

李拉雀薇來台30年，她今天導讀「蜜蜂吃蜂蜜」和「公雞與鑽石」，蜜蜂因貪吃導致腳和翅膀都被蜂蜜黏住，提醒小朋友不要太貪吃；另外，公雞要啄小蟲卻啄出亮晶晶的鑽石，感嘆說若是一粒米有多好…，現場有小朋友靈敏的反應說:「鑽石可以去買米啊！」引起現場一片歡笑。

李拉雀薇說，泰國因天氣熱，小孩容易長頭蝨，小時候媽媽會幫她剪頭髮，讓她愛上剪髮；剛嫁來台灣時，幫在春源鋼鐵公司上班的老公剪髮，被同事笑說「好像狗啃的」，她發奮去上美髮美容課程，拿到丙級證照，3個孩子的頭髮都由她打理，回泰國幫媽媽剪，也幫左鄰右舍剪，還到安養院幫長輩義剪。

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