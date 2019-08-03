做愛心很爽！ 旅行社捐助東基建癌症大樓

2019-08-03 12:23

［記者王秀亭／台東報導］縮短台東民眾治癌之路，台東基督教醫院興建癌症醫療大樓，迄今仍有4700萬缺口，身為金門人的旅行社董事長李沃耀，帶著近百名員工訪東基，並捐贈200萬元，董事長夫人陳素蘭說，做愛心是件很爽的事，未來還要持續關注其他有需要的地方。

台東縣癌症發生率雖不是全國第一，標準化死亡率卻是排名第一，為減少台東民眾治療癌症，奔波往返外縣市醫院的不便，東基2年前動土興建癌症醫療大樓，預計明年農曆年節前，可開始提供放射治療服務，但仍有4700萬元經費缺口。

在台東縣前縣長黃健庭的牽線下，環遊國際旅行社董事長李沃耀與夫人陳素蘭捐贈200萬元，協助東基公益興建中的癌症醫療大樓，及支持家立立基金會、哈拿之家。

李沃耀表示，自己從小在金門長大，金門也常發生民眾遇有急症，卻因緊急後送不及，延宕治療黃金期，因而對同樣地處偏鄉的台東醫療困境，更能感同身受，繼去年底捐100萬元助金門家扶中心，今年把「取之社會、用之社會」的理念擴及其他縣市，台東是首站。

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