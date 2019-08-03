南市投入上億 黃偉哲要讓321巷成為台灣最亮眼藝術聚落

2019-08-03 11:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位在321巷藝術聚落的市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，預計於今年11月啟動全面修復，市府自籌逾1億元，也是台南市長黃偉哲任內目前最大一筆文化資產修護，打造台灣最亮眼藝術聚落。

「原日軍步兵第二聯隊官舍群」古蹟，有2棟獨棟官舍與8棟雙併官舍（其中一棟雙併官舍於2000年火損，現存基礎與部分牆體），以及官舍群之間的院落與巷道，施工範圍較大且工項複雜，修復工程所需總經費1億9400萬元。

南市文化資產管理處表示，市府原依地方財力分級，向文化部爭取7成補助款，由於全國文化資產經費需求龐大，文化部僅提供7760萬元補助款，其餘1億1640萬元均須由市府自行編列預算，並須爭取議會支持墊付案，對於市府目前困難的財政條件，造成相當程度的壓力。

文資處表示，市府非常重視文化資產，仍是下決定整備古蹟環境，市長黃偉哲指示將此案列為今年度優先計畫，期能在古蹟修復完成後，打造全台最亮眼的321巷藝術聚落。

文資處說，古蹟修復工程預計於今（2019）年9月發包，11月開工，最快於2022年底前完成。

文資處並表示，除了古蹟本體修復之外，也將與工務局攜手營造官舍群周邊「公66」綠帶的設計營造，建置觀光服務設施，未來進一步串連台南公園、歷史建築「陸軍偕行社」、台南文化創意園區等，提供更優質文化生活環境與旅遊觀光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法