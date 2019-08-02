撞上2千萬賓利險「賠到脫褲」 車主這原因安全下庄

2019-08-02 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕差點「賠到脫褲」！台北市大安區1日下午發生一起3車連環撞的車禍，有網友發現中間那輛竟是要價超過2000萬的賓利車，不僅網友驚訝，更讓另外2名車主當場嚇壞，幸好撞上賓利的36歲鄧姓駕駛有保超額保險，3車當場和解交由保險公司處理賠償，沒人受傷。

綜合媒體報導，北市大安區市民大道西往東方向，接近光復南路上方的位置，1日下午發生一起3輛轎車的追撞車禍，仔細一看其中1輛竟然是新款的賓利轎車，當時1輛黑色轎車不慎從後方撞上賓利車的車尾，導致遭撞賓利車又推撞到前方綠色轎車。

有民眾拍下車禍照片，在臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」分享，並直言「吃力了」。其他網友看到照片後也驚呼，「真的吃力了！！！」、「賓利這樣子前後修一定要好幾百萬，沒超額1000萬的話，賠到脫褲了」、「賣器官應該是可以解決的」、「用車撞別墅，車主今天肯定會後悔開車出門」。

報導指出，事故發生後3車車主當場協調賠償事宜，而撞上賓利的36歲鄧姓駕駛有保超額保險，52歲的賓利駕駛也當場與眾人和解，不追究責任，車禍後續交由保險公司處理。

警方則指出，事故發生後3車車主當場協調賠償事宜，警方半小時內排除狀況，整起事故無人受傷。

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