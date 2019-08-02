週六上看35度！午後慎防局部大雷雨 颱風活躍期報到

2019-08-02 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕明（3）日全台高溫約32至35度，紫外線高，以多雲到晴天氣為主，不過各地午後有雨，「中南部」及「北部山區」則有局部大雨機會；下週台灣水氣增加，各地降雨強度和密度也跟著上升；近期季風低壓旺盛，適合颱風生成發展，未來兩週請民眾提高警覺，留意氣象資訊。

中央氣象局預報，明天各地多雲到晴，「東半部」及「恆春半島」有少部份地區會下短暫陣雨；中午過後，「各地」則要留意局部短暫雷陣雨，「中南部」及「北部山區」有局部大雨的機率。

天氣風險公司指出，週末還是持續高溫炎熱，午後有局部雷陣雨的天氣，有時範圍大，甚至持續1至2個小時；下週預計水氣增加，降雨強度和密度較高。

颱風方面，氣象局資料顯示，輕颱薇帕在廣西沿海，對台無直接影響；第8號颱風范斯高今天下午2點生成，距離台灣較遠，預計朝日本九州方向移動，暫時對台也沒影響。天氣風險公司解釋，目前西太平洋處於大低壓帶內，是典型的季風低壓，也就是颱風的溫床，未來兩週請民眾提高警覺，留意氣象資訊。

溫度方面，明天各地高溫約32至35度，北部25至35度；中部25至34度；南部24至33度；東部26至34度；外島地區27至33度。

紫外線方面，明天全台達紅色「過量級」，可在20分鐘以內的曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，明天竹苗、中彰投、雲嘉南因風速較弱，擴散條件稍差，為「普通」等級，其餘地區為「良好」等級。

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