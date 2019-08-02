素還真現身桃園機場 中外旅客爭相合照

2019-08-02 17:42

〔記者姚介修／桃園機場報導〕霹靂布袋戲人物今天現身桃園機場，靈魂人物清香白蓮素還真及多名同人誌演員同時現身，吸引不少中外旅客的目光，直呼驚艷，爭相合照留念。

采盟免稅店下午在桃園國際機場出境長廊舉行「精采霹靂文化踩街」活動，邀請霹靂布袋戲首席操偶師丁振清（貓叔）帶著靈魂人物素還真亮相，現場配合多名在布袋戲中出現的同人誌現身，吸睛程度百分百。

準備出國的國人說，布袋戲陪著許多台灣的大小朋友長大，素還真等霹靂布袋戲中的角色更是深植人心，沒想到在出國還可以在機場看到維妙維肖的真人版，讓人有種不同的感受，還有許多回憶。

外籍旅客更是感到相當特別，對於操偶師展現布袋戲玩偶的力道與行動氛圍大為驚艷，還與真人版拍照留念，說要帶回去和家人分享。

采盟免稅店說示，霹靂布袋戲的素還真一直都代表正向能量，還曾經為桃園國際機場拍攝飛安宣導短片，采盟免稅店特別在暑假期間安排「精采霹靂文化踩街」現場活動，也推出機場限定霹靂獨家授權贈品，希望將限定霹靂變速手持風扇，分享給國內外旅客。

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