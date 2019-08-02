注意打雷、劇烈降雨！ 南台灣4縣市發布大雷雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕今日午後對流旺盛，易有短時強降雨。中央氣象局下午針對南台灣4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分止，特別提醒民眾注意。
氣象局下午對嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等4縣市共42區發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分止。氣象局提醒，由於旺盛對流易激發打雷、閃電與劇烈降雨情形，並有可能出現強陣風或冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象。提醒民眾注意，並小心自身安全。
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〔即時新聞／綜合報導〕今日午後對流旺盛，易有短時強降雨。中央氣象局下午針對南台灣4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分止，特別提醒民眾注意。
氣象局下午對嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等4縣市共42區發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分止。氣象局提醒，由於旺盛對流易激發打雷、閃電與劇烈降雨情形，並有可能出現強陣風或冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象。提醒民眾注意，並小心自身安全。