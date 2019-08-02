中市甲南社區道路遲未拓寬 蔡其昌嗆「政治解決」！

2019-08-02 14:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區甲南社區入口道路狹窄，消防車無法進入，影響上百住戶安危，地方爭取道路拓寬改善，市府遲以沒有經費拖延，立法院副院長蔡其昌今天再度邀集市府會勘，要求建設局設法徵收土地拓寬，並願意親自拜託盧市長，若市府再不處理，嗆「政治解決」，「我當選市長一定徵收」。

台中市清水區甲南社區入口道路狹窄，消防車無法進入，萬一發生火災，必須至500公尺遠處拉水線灌救，影響上百住戶安危，甲南社區發展協會總幹事陳寶照表示，甲南社區活動中心也在裡面，萬一發生火災，消防車無法在第一時進入灌救，危及社區居民生命財產安全；當地居民王金淯說，他陳情3年多，但市府遲未改善。

蔡其昌表示，甲南社區入口道路拓寬問題，因涉及私人土地，地主不肯提供土地，唯一方式就是由市府徵收，其擔任立法院副院長前就曾會勘，前後會勘3次，市議員楊典忠也會勘爭取，一再拜託市府徵收，但市府就是一句話「沒經費」。

楊典忠議員說，之前也曾向建設局反映要求徵收，市府說沒錢，建議市府請地主獻地或透過鑑界，以釐清是否有公有地可供拓寬。

蔡其昌要求市府先整理相關地籍資料，地主是誰？消防車進出要幾米路？需徵收多少土地？需要多少經費？不要「一問三不知」，強調徵收費用不多，應趕緊做。並忍不住嗆聲「否則屆時我就來跟市長選，我當市長就徵收。如果長期無法解決鄉親的問題，那就要政治解決」。強調這是鄉親很卑微的要求，呼籲市府及盧市長協助解決，就算要他親自去拜託市長也沒關係。

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