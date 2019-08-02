竹東國小120週年校慶音樂會「野蠻遊戲」 4日樹杞林文化館演出

2019-08-02 14:37

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東國小慶祝120週年校慶，將於4日晚間在竹東鎮樹杞林文化館舉辦「野蠻遊戲」音樂會；參與演出的新竹縣立交響管樂團暨青少年管弦樂團團長郭遠彰說，將以多首輕快動感的曲目讓觀眾感受到竹東國小這所老校的旺盛生命力。

本身也是竹東國小校友並擔任校慶籌備會主任委員的郭遠彰說，竹東國小校舍後方有大片山林，學生經常到後山「探險」，所以音樂會以融入叢林元素的「野蠻遊戲」為主題，讓歷屆校友和竹東鎮鄉親一同來參與這場充滿動感魔力的音樂派對。

這場音樂會4日晚間7點樹杞林文化館登場，演出曲目包括定音鼓開場的「Where Eagle Soar」、著名電影「獅子王」中的6首歌曲串連而成的「The Lion King」等狂野風格的樂曲，也有台灣本土用「天黑黑」、「雨夜花」、「港都夜語」連綴改編而成的「雨的聯想」組曲。

郭遠彰說，有興趣參加「野蠻遊戲」音樂會的民眾可至以下地點索票，竹東國小守衛室（竹東鎮康寧街1號）、樹杞林音樂小館（竹東鎮北興路一段487號）、李惠容畫室（竹東鎮南寧路138號）、益誠機車行（竹東鎮東寧路二段198號）。

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