台大學生會替原民發聲 籲校方歸還梅峰農場

2019-08-02 13:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕8月1日原住民族日，台大學生會昨深夜替原民發聲，點出校方遭監察院糾正，坐擁千公頃梅峰農場校地，卻僅使用不到7％，讓當地原民飽受訴訟之苦，貼出原民抗議圖片「威權台大還我土地」，要校方保障原民保留地。

台大學生會聲明指出，原住民族日的紀念，不足令人開心與慶祝，而是不斷提醒台灣在殖民主義、現代國家中對原民統治，造成其土地、文化與自主性流失，更讓原民集體承擔汙名與創傷至今。

監察院7月11日曾針對行政院、原住民委員會、內政部及台灣大學等糾正，提到「台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場」（俗稱「台大山地農場」或「台大梅峰農場」），不僅未作教學、研究使用，反而出售菜苗牟利，超過1千公頃的校地，卻僅使用6.87％，導致使用該地區的原住民飽受台大訴訟所苦。

台大學生會呼籲，校方應勇敢面對監院糾正，將該農場用地劃為原住民保留地，暫緩針對原民的訴訟，釐清相關土地取得的疑點。

台大學生會更指出，台大校務基金高額投資亞洲水泥，但亞泥在花蓮新城山挖礦，其礦權展延未依法取得太魯閣族人協商同意，侵害原民的土地權與自治權，亦對環境造成影響，此事已遭台北高等行政法院判決撤銷經濟部核發的礦權展延，學生會一併呼籲校方檢討相關投資的社會責任。

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