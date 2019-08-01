傻眼...訂購8盒鳳梨酥當伴手禮 結果卻來一大箱

2019-08-01 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕在選擇伴手禮時，鳳梨酥總是熱門的選擇之一，有網友在網路po文表示他本週一就向知名鳳梨酥店預訂了8盒10入裝的土鳳梨酥，要當明天出國時給友人伴手禮，沒想到收到包裹時卻拿到1箱80個未包裝的土鳳梨酥，讓他感到相當傻眼，網友看到也直呼太扯了。

該網友今日下午在臉書「爆怨公社」po出1張照片，照片中可以看到1個大紙箱內裝著成堆的散裝土鳳梨酥，看起來相當澎派，原po在貼文中抱怨，本週一他打電話訂購了8盒10入裝的鳳梨酥，還特別交代那些是本週五出國時要用來當禮物的，結果當他收到貨時卻不是8盒包裝好的土鳳梨酥，而是80個散裝在大紙箱內，因為明天就要登機了，沒有時間用材料包裝，讓他相當苦惱因此po網求助。

網友看見po文後紛紛留言「這絕對不行，我會氣炸！」、「太扯了是要批發哦」、「瞎透了！80顆怎麼看都知道要送人吧！打電話叫他們寄盒子跟提袋給你！」、「有些為了減少寄送體積，包裝盒會另外放，箱底看看有沒有放，沒有的話，一定是包裝人員忘記放進去了」。

原po今日晚間又在臉書「爆怨公社」po文，表示當他打給店家反應時，店家原本要寄紙盒請他自己包裝，但原po認為自己已經付清原價金額，不應該還要花時間自己包，經過溝通後，店家便親自送8盒包裝好的10入土鳳梨酥到原po的辦公室，才完滿結束這起事件。

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