男、女腰圍超過這些長度 慢性病恐上身

2019-08-01 23:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕量腰圍了嗎？腰圍長度其實和心血管疾病等慢性病息息相關。國健署指出，正常的男性腰圍要在90公分以內、女性在80公分以內，但國內約有5成4的民眾腰圍過粗。

國健署與千禧之愛健康基金會共同舉辦衛教宣導，國健署指出，根據去年的調查，國內約53.9%的民眾腰圍過粗，男性比率約49%、女性58%。

腰圍過粗和代謝症候群有關，根據國健署在2017年的成人預防保健服務資料分析顯示，40歲以上受檢者中，有35.5%有代謝症候群，這也是包括心腦血管疾病和慢性腎病、糖尿病的高危險因子。

千禧之愛健康基金會昨天也發表「台灣家庭健康管理認知與行為」調查，發現對跟身材有關的健康問題，家庭成員間喜歡用「揶揄」或「嘲諷」的方式表達。

有超過一半、約56%受訪者表示，曾因身材遭到家人酸言酸語。千禧之愛健康基金會董事長蔡克嵩說，其實健康可以用「尺」量，家人之間互量表達關心或者互相叮嚀標準數字給予激勵，都會比嘮叨或調侃更有效。

千禧之愛健康基金會董事、成大醫院家庭醫學部醫師吳至行說，以褲子評估腰圍並不準確，因褲頭位置較低，且衣物布料具有彈性，會造成誤差，通常發現褲子穿不上大多已太遲了，建議還是定期量腰、加上牢記健康腰圍標準「女性不超過80公分、男性不超過90公分」。

國健署指出，去年國人10大死因中慢性病就佔了5項，分別是心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，國健署提醒，腰圍過粗代表腹部肥胖、內臟脂肪多，堆積在腹部的脂肪組織會影響身體代謝，導致血液中三酸甘油脂濃度及血糖升高，增加罹患心血管疾病和糖尿病的風險。

國健署呼籲，40歲以上民眾應注意潛在的健康警訊，了解自我的血壓、體重、腰圍數值，及早進行健康管理，避免慢性疾病上身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法