清境高空步道2期9月底啟用 觀光業者爭取開放夜間觀星

2019-08-01 22:06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道2期工程將於8月底完工，縣府預計9月底前開放營運，除白天觀賞無敵山景，合歡山也正式成立國際暗空公園，業者更希望步道夜間開放，讓遊客就近觀星，提升步道附加價值。

清境高空觀景步道前年5月底開幕，啟用1年就回本，至今門票收益將近7000萬元，縣府也決定加碼興建第2期工程，步道由原先的青青草原南票口向上延伸，在橫跨台14甲線後銜接草原北票口，長420公尺。

2期工程原訂今年11月底完工營運，因工程8月底就能全部完工，縣長林明溱今天勘查步道進度，決定提前在9月底啟用，連同1期步道1200公尺，屆時清境高空觀景步道全長1620公尺，觀光處規劃票價全票50元調高為80元。

近幾年清境地區積極推動夜間觀星，合歡山也在去年向國際暗天協會申請成立暗空公園，最近也正式通過，清境民宿業者已展開觀光導覽人員培訓，並有28家民宿響應改善周邊照明設施，降低光害的影響，因此向縣長爭取清境高空觀景步道未來能在夜間開放，提供清境地區適當的觀星場域。

林明溱也贊同業者的構想，但未來清境高空觀景步道長達1.6公里，由於步道沿途的平台尚有階梯，若於夜間開放觀星，現場的燈光照明勢必有所限制，如何兼顧遊客的安全，或是需要將階梯改為緩坡道，以及增設扶手等，還需要進一步評估，必須讓步道在確保安全的前提下才開放夜間觀星。

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