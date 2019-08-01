鳳鳴臨時簡易車站2024完工 6.1億經費中央負擔

2019-08-01 20:45

〔記者邱書昱／新北報導〕討論許久的新北市鶯歌鳳鳴火車站計畫，在立法委員蘇巧慧爭取下，鐵道局定案將在鳳鳴站預定地附近設立簡易臨時站，力拚2024年11月底完工，今天邀集交通部次長王國材、鐵道局長胡湘麟、新北市政府等代表到場會勘。王國材表示，估計工程經費為6.1億元全額由中央負擔，等到鳳鳴永久站啟用後臨時站便會拆除。

鶯歌火車站距離桃園火車站8.2公里，2001年時提出都會區鐵路捷運化計畫，在全台新增設簡易站，2009年時鳳鳴站卻被劃入桃園鐵路高架化計畫，沒想到桃園鐵路改為地下化，導致該案仍在綜合規劃階段，因此鳳鳴車站遲遲無法動工，直到近期交通部公布將鳳鳴新設臨時站，在地居民搭火車終於不需要舟車勞頓。

針對鳳鳴簡易臨時站的規劃，胡湘麟表示，車站為地面一層鋼結構車站，面積約600平方公尺，設置兩處出入口、2座電梯及2座樓梯上下月台，採用無人簡易站設電子票證，月台為兩座岸式月台，寬3公尺、長220公尺。

胡湘麟估計，車站將於2020年10月開工，預計2024年11月底能夠完工，經費為6.1億元。王國材說，經費全由中央負擔，鳳鳴永久站最快預計在2029年完工，因此簡易臨時站能夠提供至少5年的服務，待永久站啟用後便會拆除。

市議員陳世榮、廖宜琨今天也到場關心進度。蘇巧慧表示，兩週前邀集相關單位討論，經過評估後，不僅工程期程縮短，經費也減少，這也代表計劃要實現，希望能夠在今年10月計畫核定過後即早動工，中央和地方合作讓鳳鳴地區的民眾搭乘火車不必再舟車勞頓。

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