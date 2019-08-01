鬼門開最易「遇鬼」五大星座 你上榜了嗎？

2019-08-01 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕今日是鬼門開第一天，在這個鬼月時節，好兄弟們都會重返陽間生活，而又有哪些星座最容易「撞鬼」呢？命理老師小孟提出「最易遇鬼五大星座」，並且分析解決方案，讓民眾撞鬼也免驚！

第一名：天蠍座​

天蠍座的感應力很強，在個性方面自己也很容易神經兮兮，常常疑神疑鬼，只要有冷風吹過，就變得很敏感，加上本身的磁場容易與好兄弟有連結，在農曆七月撞鬼、卡到陰的機率最高，如果不想被髒東西跟著，晚上切忌不要深夜還在外遊蕩，也不要出入不良場所，溪邊與山林的行程盡量避免，有空可以去廟裡走走，卡到陰的風險就可以降低了。

第二名：水瓶座

水瓶座是天生的好奇寶寶，常常對新鮮的事物很好奇，往往也容易會做出一些脫序的行為，外星人的個性不是浪得虛名，個性怪咖，好奇愛玩又害怕，往往不經意得罪了鬼神卻毫無自覺，被好兄弟卡到惡整的機會也是很高。建議水瓶座的朋友，有時「好奇心反而會殺死一隻貓」，在鬼月還是持有一顆敬畏的心，收斂一下自己愛玩的個性，才可避免好兄弟的騷擾喔。

第三名：射手座

射手座個性愛好自由愛冒險，喜歡外出旅行出國遊玩，神經大條的射手座對於一些鬼神禁忌通常都不太在乎，也不講究，更不懂得保護自己，往往在外面卡到一堆自己都不知道，等到自己有感覺時，通常都已經被卡很久了，在農曆七月招惹好兄弟的機會更是提高，建議出門在外，自己可以準備艾草淨化磁場，如有出國請了解當地民俗風情，入住飯店要謹慎挑選，要選評價好口碑佳的，千萬不要貪小便宜選擇不知名的民宿，才能躲過好兄弟來訪。

第四名：摩羯座

摩羯座的靈性非常的強，本身也容易接收到好兄弟的頻率，對於靈體能量的感受力也很敏銳，農曆七月與好兄弟「連線」的機會也高，建議半夜沒事不要亂跑，出入公共場所最好要挑選人氣旺盛的地方，平時的生活多運動，作息調整也很重要，讓自己可以早睡早起，養足精神，磁場自然好，卡到陰的機率自然就下降了。

第五名：雙魚座

雙魚座的第六感非常強，本身的感應能力在12星座中也是數一數二的，加上愛湊熱鬧，愛趴趴走的個性，在農曆七月也容易招惹好兄弟上門，發生靈異事件的機率也高，雙魚座很敏感，只要有一點風吹草動，自己都會搞得很緊張，自己嚇自己，建議在農曆七月還是乖乖的回歸日常生活吧，冒險的事情還是少做為妙，如有不舒服的地方，回到家可以使用粗鹽洗淨身體，幫助自己達到淨化效果，放鬆身心。

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