「竹塹中元城隍祭」重頭戲 「夯枷」讓信眾超夯

2019-08-01 21:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「2019竹塹中元城隍祭」由昨晚開福門起正式起跑！今下午舉行重頭戲「脫枷消業植福法會」，儘管天氣炎熱且下起超大雷陣雨，人潮依然擠爆城隍廟，今年為新竹市政府與新竹都城隍廟第五度合作，夯枷報名將近兩千人，戴著醒目黃色三角「枷」的遊行隊伍場面浩大，路過的民眾都紛紛拿起手機紀錄這壯闊的畫面。

市長林智堅表示，市府團隊協助「竹塹中元城隍祭」已經來到第五年，城隍祭是為新竹市目前唯一的民俗類無形文化資產，同時也是所有新竹市民最驕傲的文化品牌，新竹作為一個年輕古城有他獨特的文化DNA，新竹都城隍廟建廟歷史悠久，幾乎是陪伴著竹塹城的發展，同時也保存許多珍貴且歷史悠久的古禮儀式。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，相傳為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪，時至今日，若是信徒感到身體不適、運勢欠佳，或是自感罪過，即可在農曆七月一日，由道士在城隍爺前唱名稟告，隨陰陽司公遶行街道，背著紙枷走在陰陽司公前面，類似古代犯人被押解遊街示眾的意涵，到達北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，由道士按名將疏文稟報，報完的人即可將疏文連同紙枷拿去火化，完成夯枷儀式，以求赦免舊業，並祈求平安。

因天氣酷熱，每年夯枷都會特別安排在市府團隊奉茶，以供民眾消暑解渴，讓所有參與夯枷的信眾們能夠補充活力，重振精神後繼續進行夯枷之旅，淨化自己的業障。

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