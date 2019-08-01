全聯千萬發票幸運兒 彰化福興店：很可能是「她」

2019-08-01 16:43

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣最新一期發票特別獎1000萬元得主是「她」？5、6月統一發票全台共有16名幸運兒中了千萬特別獎，其中，彰化縣福興鄉出現全台唯一一張由全聯開出的特別獎，這名幸運兒只花397元購物，連日來當地居民都在猜「到底是誰中大獎？」店家今天則說，依購物內容判斷，得獎人很有可能是當地女性，而且就住在附近，但過路客也不無可能。

5、6月期統一發票1000萬元特別獎獎號是「46356460」，本期千萬中獎張數為16張，其中，全聯彰化縣福興鄉沿海路的福興店門口已張貼開出1000萬元特別獎海報，恭賀這名幸運兒，連日來有不少菜籃族既羨慕又難掩失望心情說：「我常常來消費，為什麼得主不是我？」當地居民還說，這幾天消息傳開後，當地都在傳：「到底是誰得獎？」甚至還彼此猜測是否為親人或朋友。

記者今天走訪全聯福興鄉沿海路福興店，發現店家除已張貼出慶賀千萬特別獎海報，海報上還列出得獎人消費的品項明細，包括有肉捲、滷味拼盤、牛乳、鯛魚排、炒麵、沙拉、飲料等，總消費金額397元，消費時間為上午9點27分。

店家說，福興店是第一次開出千萬元特獎，而且是全台唯一一家全聯開出大獎。依照消費內容來看，這名幸運兒很有可能是一名女性，前來消費後帶回家作為午餐用途，因此很有可能是當地居民，不過，福興店位於福興與鹿港交界處，幸運兒也可能是鹿港或福興當地的居民，另外，福興店周邊平日往來的車流量相當大，千萬大獎得主也不無可能是過路客。

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