噁！鳳山溪驚變「牛奶河」 散發陣陣惡臭

2019-08-01 11:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪今又變成牛奶河，還傳出陣陣惡臭；市府表示，目前環保局及水利局都已經派員前往稽查，將查明原因，如果有查獲有污染行為，將依法開罰。

鳳山溪流經鳳山區南和街177巷旁排水道，原本應該是乾淨的排水渠道，不料今卻變成乳白色，成為一條牛奶河，還散發陣陣惡臭。

民進黨議員林智鴻表示，市長韓國瑜喊出高雄發大財，但市民更希望可以享受乾淨無味的水與綠美化的宜居城市，現在對於高雄市民而言，這個小小的請求卻成為無謂的奢求。

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