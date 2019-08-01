這些事都母湯！民俗專家：鬼月觸犯禁忌恐引「好兄弟」

2019-08-01 08:57

〔記者湯世名／彰化報導〕今天國曆8月1日，正巧也是農曆7月1日鬼門開，「好兄弟」趁這時出來溜達，然而鬼月時禁忌多多，可能稍不注意就會不小心觸犯，寺廟人員就說，鬼月期間，民眾盡量不要出遠門，且盡量在白天就把事情做好，尤其是目前酒駕肇事率高，人為因素釀禍更高，因此晚間最好不要出門，不過仍提醒大家，鬼月禁忌百百種，可以相信，但是千萬不要迷信！

彰化縣鹿港地藏王廟總幹事林慧娟指出，鬼月期間，民眾盡量在晚間6點前把事情做好，晚間盡量不要出門，另外，晚上若是在荒郊野外的地方，被拍肩膀或聽聞有人叫名字時，千萬不要回頭或往回走，習俗常說人有三昧真火，一個在頭上，另外兩個分別在雙肩，是在保護人的精神與元氣，因為回頭的話會讓火熄滅，容易被「好兄弟」抓走。

此外她還說，至於鬼月期間晚上曬衣服的禁忌，近年來年輕一代比較沒有這個禁忌，尤其工業社會夫妻白天都要工作，通常只有晚間才有時間洗衣、曬衣，因此家家戶戶還是常可見到在鬼月期間晚間曬衣服，若有忌諱，不妨洗衣後曬在室內，以免露水沾濕。

她說，其他諸如鬼月期間不要在晚間吹口哨、不要到荒郊野外、少去醫院、忌諱晚間拍照，以及不要靠牆走或靠牆休息。民間習俗中對於這個「特別」的月份有很多禁忌，尤其是在晚上，有些雖然造成生活上的不便，但「寧可信其有，不可信其無」，才能趨吉避凶。

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