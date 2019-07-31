兒童藝術季、恐龍氣墊嘉年華 陪孩子玩一夏

2019-07-31 23:40

〔記者張忠義／高雄報導〕如何安排一個能寓教於樂的暑假假期，是每個爸媽最具挑戰的暑假作業！新光三越高雄左營店10樓推出兒童藝術季，大魯閣草衙道舉辦恐龍氣墊嘉年華，陪孩子們來感受美術創作之美，也讓孩子們恣意探索叢林！

新光三越兒童藝術季分四大展區，透過各國孩童們的繪畫作品分享世界的精彩片刻，展出共350件精彩獲獎作品，邀請加拿大繪本作家－Jeremy Tankard等人一同展出他們筆下的繪本好朋友，結合閱讀、互動、拍照元素，打造不一樣的拼貼世界。

還邀請今夏最夯的POLI與草莓姐姐來展覽現場與大家一起唱唱跳跳，還有音樂舞蹈派對、戲劇表演、彩繪創作、科學體驗、創意烘焙等親子活動每週接力，邀你一同參與這場最歡樂、純真的藝術盛宴！

高雄大魯閣草衙道室內樂園《恐龍氣墊嘉年華》，全區超過250坪的兒童室內遊樂場，結合擬真恐龍及氣墊闖關活動，超大型兒童安全障礙挑戰空間，讓孩子 們恣意探索叢林！ 天天不限時一票暢玩到底！

周末還加碼推出「恐龍遊行」，在草衙道購物逛街，2公尺高擬真恐龍就在你身旁走動，處處都有恐龍會出沒的刺激驚喜！ 打破以往對百貨商城的印象，結合逛物、美食與娛樂，提供多元、豐富的吃喝玩樂體驗！在親子遊樂區，除了著名的鈴鹿賽 道樂園之外，暑期限定室內親子樂園，可攀爬、可彈跳的恐龍氣墊遊樂場，即使烈陽高溫飆至 40 度也不怕曬，成為逛街遛小孩的消暑首選，更是媽媽們的優質購物空間，吃喝玩樂一站搞定！

恐龍氣墊嘉年華打造三大恐龍互動遊樂區，超過 16公尺長的巨型溜滑梯氣墊，以及孩子們最愛的五彩繽紛的恐龍球池，各種擬 真恐龍在充滿侏儸紀時代場景中，翻山越嶺隨時出現在你身邊，好好享受一場既刺激又安全的逃亡之 旅，彷彿迷你版生存遊樂場，兒童的安全障礙挑戰空間！還可讓小朋友換上恐龍裝扮，體驗一日恐龍， 沿途搜尋巨無霸恐龍蛋！

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