全國紅龍果評鑑 紅、白肉組冠軍出爐

2019-07-31 20:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國紅龍果優質果品評鑑會今年大爆滿，吸引122人角逐競爭激烈，由台南市蔡永順奪下紅肉組冠軍、花蓮縣玉里鎮李俊杰贏得白肉組冠軍，值得一提的是，今年參賽的紅龍果品質超優，甚至達到甘蔗甜度，令人讚不絕口。

由農委會鳳試所主辦的全國紅龍果優質果品評鑑會，今年邁入第11年，首度使用網路報名系統，沒想到開放報名10分鐘爆滿，只好增加參賽組數，共有宜蘭、苗栗等11縣市農民，分成白肉組27組、紅肉組95組參賽。

評鑑過程競爭激烈，紅肉組冠軍由台南市農民蔡永順奪得、亞軍林旻謙、季軍鍾淑慧、優選邱銀山等10人；白肉組冠軍由花蓮縣農民李俊杰榮獲、亞軍呂坤龍、季軍周賢明、優選凌群國、紀順元2人。

分所長李文立表示，今年參賽的紅龍果品質超優，全數通過農藥殘留生化快篩，甜度甚至高達24度，相當於甘蔗的甜度，產銷履歷驗證比率達2成8，有機驗證比率也有1成8，還有以外銷為導向所做全球良好農業規範驗證GlobalG.A.P。

值得一提的是，紅龍果近年市場接受度好，栽培面積逐年增加，去年農業統計已達2775公頃，比100年栽培面積877公頃擴增3.2倍，目前紅龍果正值產季，批發市場每公斤平均價格30至40元。

鳳試所開發多元利用，今年首度邀請美食業者，以紅龍果為材料，展示火龍饗宴料理品嚐會，推廣紅龍果全株利用，連花苞也可以入菜，未來除了教育農民蔬花減量，生產優質味美果品外，教育訓練著重採收後處理，積極拓展外銷通路。

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