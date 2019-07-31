桃園慶讚中元 8.14舉辦水燈排車踩街繞境

2019-07-31 19:51

［記者謝武雄／桃園報導］配合中元普渡習俗，桃園區公所每年都會舉辦慶讚中元活動，今年則在8月14日（農曆7月14日）舉行，主辦單位今天在景福宮舉辦記者會，市長鄭文燦出席活動時表示，今年將舉辦水燈排車踩街繞境，邀請包括十五街庄、七大姓氏宗親的九輛水燈排車，以及各社區社團陣頭隊伍參加慶典，歡迎市民朋友共襄盛舉，祈求桃園平安、建設順利。

鄭文燦表示，景福宮每年在中元節期間都會舉行慶讚中元的放水燈活動，除了8月14日的水燈排車踩街繞境外，隨後在成功路成功橋下南崁溪放水燈，以超度亡魂，15日中元節當天則在景福宮舉行大型普渡活動。

至於水燈排車踩街繞境是從桃園藝文特區出發，沿中正路、三民路、中山路、南華街、中華路、中正路後步行至景福宮祈福，歡迎市民朋友共襄盛舉，也祈求桃園各地平安，各大建設發展更順利。

桃園區慶讚中元活動主委蕭日青表示，景福宮俗稱「大廟」主祀開漳聖王廟，其祭祀圈擴及十五街庄，包括桃園街、大樹林庄、大檜溪庄、小檜溪庄、水頭庄、埔仔庄、北門埔仔庄、中路庄、茄苳溪庄、山仔頂庄、小大湳仔庄、大湳仔庄、新中福庄、新庄仔庄、大竹圍庄等，包含桃園區全境及八德區、蘆竹區部份里。

蕭日青說，普渡當天會設祭壇，祭壇旁邊供著「大士爺」，這是陰間「鬼王」，主司分配供品予諸小鬼，「大士爺」旁設有方型紙厝「翰林所」供一般孤魂歇憩之用，普渡結束，民間希鬼王如時召眾鬼返回陰間，於是要舉行「火燒大士爺」儀式。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法