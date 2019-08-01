他嘆軍中伙食像「牢飯」！ 退伍瘦到媽媽認不得

2019-08-01 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕當兵回憶是男生一輩子講不完的，在軍中體驗各種酸甜苦辣。有網友在臉書分享自己的當兵經驗說，軍中伙食像「牢飯」，自己退伍後瘦了31公斤，媽媽還認不得他，他還笑稱當完兵跑步對他來說小菜一疊、「輕功草上飛」，引發網友熱議。

有網友29日在臉書不公開社團《爆怨公社》發文說，我是1817梯次，當兵第1天吃飯以為會死，因為飯要用搶的，晚一點就吃不到了，就像在死牢裡的日子一樣，大部分的肥肉甚至只有「拇指大」。

原PO指出，剛進去部隊時體重88公斤，下部隊回家量體重發現他剩下57公斤，整整少了31公斤，褲子還會自己滑下來，媽媽看到他的第1句話是，「你是誰？」

原PO也點出當兵的好處，他說，結訓時的體力達到人生巔峰，早晚5000很輕鬆，單槓30起跳小菜一碟，大三元完成後也不會累癱，跑步時都以為自己有「輕功草上飛」。

貼文一出，喚起不少網友回憶，紛紛表說「我1998梯的，吃的不錯，還胖了」、「1902梯，軍中饅頭硬到可以砸死人」、「 我不喜歡夾太多菜，洗餐盤太麻煩了」、「新訓就是磨練你」。

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