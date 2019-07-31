賽神豬不稀奇！潮州「賽神蝦」 比大比長拿獎金

2019-07-31 19:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東是全台灣泰國蝦產量最多的地方，市佔率超過8成，其中，屏南地區養殖面積超過4000公頃，潮州鎮今年首創「賽神蝦」大賽，活絡業者交流，同時推廣泰國蝦料理，從養殖到餐桌擴大經濟效益。

潮州鎮公所說，俗稱泰國蝦的「淡水長臂大蝦」是潮州鎮養殖水產非常重要的經濟漁產，各地積極推動一鄉一特色，因此，潮州希望未來常態性舉辦「賽神蝦」活動，讓泰國蝦成為潮州的特色。

第一屆潮州賽神蝦大賽8月24日潮州運動公園前停車場登場，即日起受理報名至8月16日止，公蝦、母蝦分組競賽，以電子秤計重，如重量相同將比較蝦子長度，比賽時蝦子死亡或肢體形狀不完整不予計分，前3名將有1000至3000的獎金，現場還有小農市集與流水蝦體驗。

泰國蝦養殖業者吳清竹說，一般泰國蝦需飼養5、6個月，公蝦平均重量為2兩，母蝦約1兩多，屏東泰國蝦養殖技術純熟，他也曾經看過1隻8兩重的蝦子，許多業者對這次競賽都相當興奮，希望透過活動促進交流。

屏東縣潮州鎮水產養殖協會創會理事長潘金宙說，1970年台灣從聯合國的科學家手中，得到了第一批泰國蝦蝦苗，隔年東港水試所完成了本土人工培育，讓泰國蝦順利推向民間。

潘金宙說，潮州及鄰近的屏南地區泰國蝦養殖面積與屏北地區相近，撐起全台的泰國蝦市場，過去泰國蝦業者多與餐廳、釣蝦場合作，相當期待透過這次的活動促進同業交流，也讓更多民眾接觸第一線養殖業者，希望像東港黑鮪魚一樣，讓大家想到潮州就會想到泰國蝦！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法