彰縣中小學校長遴選拍板 明年起只辦7月1次

2019-07-31 16:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕定了！彰化縣高中以下校長遴選作業，原本為每學期1次、1年2次，跟全國1年1次不同調，彰化縣政府教育處完成修改「彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點」，明年開始比照全國作法，只在7月舉辦校長遴選，全縣20所學校新校長今天上任，算是每年2次遴選辦法的「末代校長」。

明天8月1日是108學年度上學期起始日，新學期彰化縣國中小和高中共有20所學校換新校長上任，新人新氣象，交接儀式在教師出身的縣長王惠美等人見證下，今在彰化市民生國小完成，儀式宣告9月開學日，20所學校校長換人做。

去年年底彰化縣掀起軒然大波的校長遴選風暴，今年寒假結束、開學前，縣府接受選前定案的17個校長遴選名單，風波得以平息，新學期依慣例舉辦校長遴選作業，遴選結果計有高中校長3位新任、國中校長3位留任、4位調任，國小校長17位留任、4位續任、9位調任、4位新任，接任校長任期4年，自今年8月1日至2023年7月31日。

高中部分，和美高中由候用校長徐進將接任、二林高中由國立員林家商學務主任黃洲海接任、田中高中由國立北斗家商實習處主任張淑女接任。

國中方面，溪陽國中黃森明調任埔心國中、田中高中潘福來調任溪陽國中。伸港國中石興銓調任埔鹽國中、埔鹽國中洪智偉調任伸港國中。花壇國中黃柏創、埤頭國中許文宗、線西國中許毅貞留任原校。

至於國小部分，萬合國小陳昱仁調任忠孝國小、溪州國小陳金鍠調任萬合國小、新生國小鄭麗雅調任溪州國小、和仁國小李樑吉調任僑愛國小、社頭國小歐曉玟調任中和國小、崙雅國小吳明德調任社頭國小、潭墘國小楊万興調任崙雅國小、合興國小洪于仁調任萬興國小、萬興國小楊振豐校長調任合興國小。

草港國小由候用校長吳旻城接任、和仁國小由候用校長胡素慈接任、新生國小由候用校長張富凱接任、潭墘國小由候用校長邢開祥接任。

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