台南公有市場租金調降了 最高降幅近7成

2019-07-31 14:47

〔記者王涵平／台南報導〕台南公有市場租金7月起調降，最高降幅近7成、最少調降1.2%，南市議員蔡育輝表示，今年5月與黨團成員質詢要求重新檢討租金，市府終於做出調降回應。

蔡育輝與張世賢、方一峰、尤榮智、李文俊等議員組成的「五告讚」議會問政聯盟，今召開記者會，蔡育輝表示，同樣是美食城，人口數只有2萬5千多人的鹽水區，點心城攤位月租金是4606元；有7萬8千多居民，且是府城遊客人潮最密集區域的中西區沙卡里巴，月租卻僅需3073元。

蔡育輝指出，縣市合併升格以來，市府調漲2次市場攤位租金，發現有許多不合理的地方，尤其是原台南縣的溪北地區最嚴重。

蔡育輝表示，縣市合併升格直轄市以來，原南縣的溪北地區不斷被邊緣化，至今年1月底止人口已減少2萬8千多人，減少的數字相當於白河區的總人口。消費力銳減，經濟不景氣，生意已經難做，未料市府不僅漲房屋稅，近年來卻2度調漲公有零售市場的租金。

依「台南市公有零售市場攤舖位使用費收費辦法」，收費標準計算公式之一是採當年度公告現值的18%計算，新北市、桃園市等直轄市不僅以公告地價計算，更以打6折做優惠，南市兩者價差4.69倍。

「五告讚」問政聯盟的議員表示，過去市府的漲價絕對不合理，將繼續努力，要求市府將近年漲價多收的租金歸還。

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