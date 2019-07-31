堅持一株只留一顆 青農蔡永順奪下全台紅龍果王

2019-07-31 13:33

〔記者萬于甄／台南報導〕今年度全國紅龍果優質果品評鑑名單出爐，台南市新市區青農蔡永順從全台100名農友中，奪下紅肉組冠軍，蔡永順第一時間告慰天上的母親，他也開心的說，今年台南因為降雨較多，原本很擔心果品外觀不佳，但沒想到還能拿下冠軍，很感謝評審青睞，覺得自己真的很幸運。

青農蔡永順原在台北從事捷運軌道測量的工作，為了小孩，一家人5年前搬回太太老家台南新市，並開始種植紅龍果，起初完全沒有務農經驗的他，跟著岳父學習、累積農業技術知識，蔡永順更把農場當成實驗室，不斷嘗試熟度、日照，才讓紅龍果的品質日益穩定。

「堅持一株只留一顆果實」蔡永順說，目前種植3分地的有機轉型期紅龍果，照顧紅龍果就像照顧自己的小孩一樣，今年因台南降雨量多，病蟲害不少，一個晚上竟可抓到500隻成蟲，加上近日且許多小蝸牛不斷從土裡跑出來，每天晚上都和太太小孩到果園抓蟲。

蔡永順的紅龍果以益生菌取代化學農藥及肥料，比賽時，以果實外觀、風味、口感、重量及糖度評比，他自認果實外觀並非最佳，但對糖度、口感及風味都很有信心，果然成功獲得評審青睞，奪下全國紅龍果紅肉組冠軍，今午南市府農業局長李朝塘也代表市長黃偉哲前往祝賀。

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