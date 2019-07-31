泳裝「思薇爾」驚傳歇業 鄰居訝異：昨夜很多貨車搬東西

2019-07-31 13:33

［記者陳恩惠／桃園報導］自稱從事國內知名泳裝品牌思薇爾的商品開發設計及銷售的台灣羅日雅有限公司，遭員工家屬投訴，公司至少有二個月以上未給付員工薪資，今天更是大門深鎖，無人出入，似乎已經關門歇業；桃園市勞動局獲悉表示，目前未接獲台灣羅日雅公司陳報有大量解雇情事，也沒接到相關員工申訴，將派員前往了解，至於知名內衣品牌SWEAR公司則回應，我們是內衣，與泳裝是兩家不同的公司。

根據經濟部商業司資料，台灣羅日雅有限公司核准設立於2009年7月，資本額1000萬元，負責人姓張，公司員額為40人，最近一次變更資料則是在2017年9月間，登記營業地址在桃園市八德區榮興路；財稅資料也顯示，該公司經營游泳衣褲和服裝批發；國貿局資料則顯示，台灣羅日雅有限公司的出進口廠商英文名稱為「LUORIYA CO., LTD.」登記的營業地址在桃園市八德區建國路上，此地址也是遷往榮興路之前的舊址。

至於附近鄰居則表示，有聽說昨天深夜有許多貨車出入，似乎是來搬東西，他們也相當訝異，這麼大品牌的公司怎麼會經營不善，至於和台中市潭子區的內衣公司是否為同一家，並不清楚。

桃園市政府勞動局表示，台灣羅日雅有限公司自2019年1月迄今無資遣通報紀錄，也未接獲該公司通報大量解僱計畫書或公司勞工申請勞資爭議調解，後續將調查公司是否有大量解僱法第2條所訂情形而有未依法通報等情事，如查有違法事實，可處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。

另，勞工如有勞動權益受損情形，可依勞資爭議處理法第10條規定向本局申請勞資爭議調解。本局呼籲事業單位應善盡雇主責任，保障及維護勞工權益並確實遵守相關法令規範。

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