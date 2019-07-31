ETS辦國中小教師研習 協助500位老師增加英文能力

2019-07-31 12:57

〔記者林曉雲／台北報導〕如何用英語上數學課？素養教學的英語課要上些什麼？雙語國家政策、108課綱上路，教育第一線面臨巨大衝擊，美國教育測驗服務社（Educational Testing Service, ETS）台灣區總代理忠欣公司，邀請ETS講師舉行8場「2019國中小教師研習工作坊」，提供非英語科及英語科教師增能方案。

忠欣公司產品部總監黃喜麟指出，行政院去年提出雙語國家策略藍圖，新學年108課綱實施，對教師而言都是新的挑戰，也有愈來愈多的學校有雙語教學需求，來自美國ETS官方講師及台灣的ETS認證講師利用暑假，在北中南東舉辦研習工作坊，希望能緩解雙語教師荒的燃眉之急，為準備實施雙語教學的學校提供解決方案。

有近千位老師報名，最後錄取近500名國中小的英語科及非英語科教師，國中非英語科老師包括數學、歷史、自然科學、公民、健康與體育及藝術科目的老師，可見各領域科目老師都對未來雙語教學能力的培養有高度的需求。

忠欣公司表示，台北市懷生國中、瑠公國中和至善國中的教師是集體報名，其中懷生國中全校近40位教師中，約有20位報名，幾乎各領域科目的教師都來了；懷生國中校長陳政翊表示，附近的國小在2年內都會成為雙語小學，未來是學校的轉型期，面對大環境的轉變，勢必要對雙語教學有所準備。

懷生國中校長陳政翊也表示，國中分科很細，歷史、地理、公民、健康教育等科目，一周只有一節課，老師一個人要上三個年級的課，如要轉為雙語教學，壓力很大，且國中雙語教學能不能讓家長滿意，也是問題，校內經多次討論和對話後，由學校各科的資深老師參加這次的工作坊，看能不能把雙語教學的球順利接起來，也希望學校嘗試的經驗，給雙語教育的決策者作為參考。

課程針對非英語科教師提供一般科目，如藝術、健康與體育、自然科學等的雙語教學規劃與建議，將英語融入專業領域學習及校園情境中，讓各科教師在課堂上能輕鬆運用英語進行教學，以達到雙語教學的成效，同校英語教師與一般科目教師攜手參加，更能相輔相成。

至於英語科教師的部分，則擬定以核心素養為中心的教學策略，並在課程中提供多樣化課堂活動、教案設計範例，分享如何於課堂中強化學生英語聽說讀寫能力，增加學生英文能力與學習效率，提升英語教學成效。

如何用英語上數學課？素養教學的英語課要上些什麼？美國教育測驗服務社（Educational Testing Service, ETS）台灣區總代理忠欣公司，舉行8場「2019國中小教師研習工作坊」，提供非英語科及英語科教師英語增能方案。（忠欣公司提供）

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