嘉義鐵路高架化民雄段過關 水上段未過留車輛調度場

2019-07-31 12:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部昨召開審查會審查通過嘉義縣政府提報「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，民雄段通過，但水上段未過，要求嘉義縣政府改以擴大水上基地整體發展計畫作為替代方案，國民黨嘉義縣立委參選人、嘉義縣議員王啓澧今說，高架化水上段沒過，但嘉義市鐵路高架化的車輛調度場卻設在水上鄉，「水上鄉剩下雞屎」，他表達強烈不滿。

水上鄉長劉敬祥則有不同看法，他說，因車輛調度場設在水上鄉，導致水上段高架化需先從嘉義市段緩降到調度場，再往上升，水上段高架化上上下下，高架化實質效益恐剩1公里，不需花百億元做對發展效益不高的建設，而應透過變更擴大水上〈北回地區〉都市計劃來讓地方發展，交通瓶頸部分以陸橋等來解決，並質疑嘉義市鐵路高架化於王啓澧擔任水上鄉長任內推動，當時並未見王反對車輛調度場設水上。

王啓澧今天說，嘉義市鐵路高架化將車輛調度場設在水上鄉，當時各單位並未到水上開說明會，鄉親無從得知和反對，重點是嘉義縣鐵路高架化計畫已通過，水上段卻無高架化而剩車輛調度場，等於是雞屎放水上鄉；他表示，台鐵水上段鄰近台一線與縣道168線，車輛非常多，平交道交通事故頻傳，民雄鐵路高架化通過，水上鐵路高架化卻沒過，對水上鄉民不公平，海區鄉親情何以堪。

王啓澧質疑，嘉義縣山區立委陳明文曾擔任嘉義縣長，但鐵路高架化卻只爭取民雄段，只顧山區卻未顧海區，海區立委蔡易餘也未盡力爭取水上段，是嚴重失職。他也質疑，嘉義縣長翁章梁在議會上曾表示反對車輛調度場設在水上鄉，如今水上段高架化未過關，車輛調度場也沒要遷移，縣府應提出方案解決，也應和鄉親站出來表達反對車輛調度場立場。

翁章梁說，縣府提案是包含民雄段和水上段，並非只有民雄段，但審查會委員對水上段經濟發展效益有疑慮，地方也有意見，鐵路平交道等交通瓶頸部分，則會再向中央爭取專案處理。

陳明文對王的質疑表示不回應，蔡易餘則說，此案討論過程尊重地方意見，會和鄉親持續抗爭車輛調度場設在水上，當初嘉義市鐵路高架化計畫將調度場設在水上，未與地方基層充分溝通，調度場距離近4公里，此路段軌道升降造成高架效益弱化，整個高架化工期長達10年，變數極多。目前立即能爭取的是優先帶動水上發展，擴大北回水上整體都市計畫，解決當地交通問題，等調度場爭議解除後，未來仍會繼續爭取水上段納入高架化2期。

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