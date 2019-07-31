嘉義鐵路高架化民雄段過關 水上段未過留車輛調度場
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嘉義縣議員王啓澧曾多次和民眾抗議嘉義市鐵路高架化車輛調度場設置在水上鄉。（資料照，記者林宜樟攝）

嘉義縣議員王啓澧曾多次和民眾抗議嘉義市鐵路高架化車輛調度場設置在水上鄉。（資料照，記者林宜樟攝）

2019-07-31 12:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部昨召開審查會審查通過嘉義縣政府提報「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，民雄段通過，但水上段未過，要求嘉義縣政府改以擴大水上基地整體發展計畫作為替代方案，國民黨嘉義縣立委參選人、嘉義縣議員王啓澧今說，高架化水上段沒過，但嘉義市鐵路高架化的車輛調度場卻設在水上鄉，「水上鄉剩下雞屎」，他表達強烈不滿。

水上鄉長劉敬祥則有不同看法，他說，因車輛調度場設在水上鄉，導致水上段高架化需先從嘉義市段緩降到調度場，再往上升，水上段高架化上上下下，高架化實質效益恐剩1公里，不需花百億元做對發展效益不高的建設，而應透過變更擴大水上〈北回地區〉都市計劃來讓地方發展，交通瓶頸部分以陸橋等來解決，並質疑嘉義市鐵路高架化於王啓澧擔任水上鄉長任內推動，當時並未見王反對車輛調度場設水上。

王啓澧今天說，嘉義市鐵路高架化將車輛調度場設在水上鄉，當時各單位並未到水上開說明會，鄉親無從得知和反對，重點是嘉義縣鐵路高架化計畫已通過，水上段卻無高架化而剩車輛調度場，等於是雞屎放水上鄉；他表示，台鐵水上段鄰近台一線與縣道168線，車輛非常多，平交道交通事故頻傳，民雄鐵路高架化通過，水上鐵路高架化卻沒過，對水上鄉民不公平，海區鄉親情何以堪。

王啓澧質疑，嘉義縣山區立委陳明文曾擔任嘉義縣長，但鐵路高架化卻只爭取民雄段，只顧山區卻未顧海區，海區立委蔡易餘也未盡力爭取水上段，是嚴重失職。他也質疑，嘉義縣長翁章梁在議會上曾表示反對車輛調度場設在水上鄉，如今水上段高架化未過關，車輛調度場也沒要遷移，縣府應提出方案解決，也應和鄉親站出來表達反對車輛調度場立場。

翁章梁說，縣府提案是包含民雄段和水上段，並非只有民雄段，但審查會委員對水上段經濟發展效益有疑慮，地方也有意見，鐵路平交道等交通瓶頸部分，則會再向中央爭取專案處理。

陳明文對王的質疑表示不回應，蔡易餘則說，此案討論過程尊重地方意見，會和鄉親持續抗爭車輛調度場設在水上，當初嘉義市鐵路高架化計畫將調度場設在水上，未與地方基層充分溝通，調度場距離近4公里，此路段軌道升降造成高架效益弱化，整個高架化工期長達10年，變數極多。目前立即能爭取的是優先帶動水上發展，擴大北回水上整體都市計畫，解決當地交通問題，等調度場爭議解除後，未來仍會繼續爭取水上段納入高架化2期。

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