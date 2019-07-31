母愛看得見！這張外送員照片感動很多人…

2019-07-31 07:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕餐飲美食外送服務平台興起，也增加很多人兼差工作機會。有位網友在「台南爆料公社」臉書PO出一張外送服務員騎機車的照片，標題寫著「為母則強，最無償的愛」，自7月23日PO文至今已一個多禮拜仍在熱議中，引發眾人共鳴，留言逾240則，還有人說「最近最感動的一張照片」。

網友們紛紛為這位媽媽加油打氣，「辛苦哦！帶孩子送餐，路上小心」、「這媽媽我欣賞」、「這就是辛苦的庶民，為生活打拼！媽咪加油」、「攏係為了孩子跟家庭，職場媽媽們一起加油」、「很棒，當媽的為了賺錢什麼苦都難不倒」。

不少人遇見過這位媽媽騎機車外送服務的身影，曾在台南美術館附近親眼看見大熱天還載著小孩送餐，或是停紅綠燈時看見她就停在旁邊。也有網友說，曾見過「年紀蠻大的阿姨」「爸爸的」也在做這個工作，還有「一對老夫妻」一起出門外送。

然而，也有網友認為「不管什麼理由，載著幼兒騎車是有相當風險性的行為，前例太多了」。

但也有其他人發聲說話，「我相信這位媽媽也有他的難處，當然要小心為上！

路上3寶一堆，你們能叫他不要開車出來嗎？」、「辛苦了，為了生活，不得已要把小孩一起帶出來工作，真的覺得很心酸，如果你有老婆願意邊帶著小孩邊工作，請你一定要好好珍惜這樣的女人」。

還有網友說，如果有能力的話，我相信沒人會想讓自己小孩跟著自己為了生活，日曬、風吹、雨淋，但若苦於生活無奈時，有時真的很難顧及，「當你曾經如此生活時，必當能體會那種苦」！

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